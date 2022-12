Fidanzato Dana Saber, chi è?/ “Sta con un uomo francese e un avvocato milanese”, scoop di Deianira

Chi è il fidanzato di Dana Saber? Le indiscrezioni di Deianira Marzano

Chi è il fidanzato di Dana Saber? È lui infatti la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022 che oggi 19 dicembre 2022 si prepara a fare il suo ingresso nella Casa. L’affascinante modella 29enne di origini marocchine farà di certo parlare di se e molti si chiederanno se sia fidanzata oppure no. Ufficialmente sembra che Dana non sia fidanzata eppure sul web circola un’indiscrezione che la vorrebbe impegnata e addirittura con due uomini diversi.

È l’esperta di gossip Deianira Marzano ad aver condiviso attraverso il suo profilo Instagram una chicca che riguarda la nuova inquilina della Casa di Cinecittà, svelando che nella sua vita ci sarebbero due uomini, la cui identità al momento rimane segreta.

Dana Saber ha due fidanzati contemporaneamente?

“Dana Saber sta con un uomo benestante francese e nel frattempo con un avvocato milanese, – ha raccontato Deianira Marzano su Instagram, aggiungendo – e altri inciuci vari. Il resto di quello che mi è stato detto non lo posso dire. Sicuramente non è una santa”. Insomma la modella avrebbe già qualche scheletro nell’armadio, anche se bisognerà attendere il suo ingresso e il consueto video di presentazione per scoprire se si presenterà in Casa come single o fidanzata.

A questa indiscrezione Deianira ne aggiunge una seconda, raccontando un altro aneddoto sulla Saber: “Lei si candidò per Temptation Island nel 2018 e fu scartata perché ha una vita sregolata e non rispettava neanche gli appuntamenti.” E chissà quali altri aneddoti sarà lei stessa a svelare durante la sua permanenza al GF Vip.

