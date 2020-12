“Fidanzato di Barbara d’Urso esiste”/ Lo scoop di Roberto Alessi e…

Il fidanzato di Barbara d’Urso esiste oppure no? In molti sono convinti che in fondo la conduttrice non sia una donna del tutto sola ma da lì a pensare che nella sua vita ci sia un uomo stabile e un fidanzato ce ne passa. Molte volte, soprattutto d’estate e in occasione delle feste, in molti hanno notato i suoi doppi bicchieri, i doppi piatti o la posizione dei cuscini nel suo letto, altri ancora si sono chiesti chi è che continua a seguirla anche nei suoi momenti “intimi” tanto da scattare foto, ma a queste domande sembra esserci solo un’unica risposta ovvero che la conduttrice sia fidanzata e che lui sappia nascondersi molto bene, ma davvero Barbara d’Urso riesce a fuggire ai paparazzi senza mai essere immortalato con un uomo speciale?

“Fidanzato di Barbara d’Urso esiste”, Roberto Alessi ne è certa e rivela che…

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Roberto Alessi che, proprio in questi giorni di festività natalizie, si è lasciato andare ad un vero e proprio scoop sulla conduttrice campana, lungo le colonne di Libero Quotidiano confermando che un amore nella sua vita c’è. In particolare, il direttore di Novella 2000 spesso ospite nello studio televisivo di Barbara d’Urso, ha spiegato: “Ho solo un cruccio con lei, non riesco a beccarla con il suo amore segreto“. Il fatto che lui sia molto vicino alla conduttrice lascia pensare che la sua affermazione sia accompagnata dalla verità e quindi da qualche dettaglio in più che i comuni mortali non conoscono, sarà davvero così? Come al solito quando si tratta di Barbara d’Urso la caccia è aperta…



© RIPRODUZIONE RISERVATA