Fidanzato di Gegia, chi è? La verità al Grande Fratello vip 2022/ Indizio: più giovane di 30 anni e…

Gegia è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 e varcherà la famosa porta rossa questa sera nel corso della seconda puntata del reality. Già questa sera, Gegia sarà la protagonista di un momento tutto suo come rivela il portale Pipol che, in esclusiva, svela che nel corso del secondo appuntamento, sarà svelata la verità sulla storia d’amore tra l’attrice e il fidanzato di trent’anni più giovane di lei. “Gegia questa sera farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip, come nuova concorrente! Noi di Pipol possiamo anticiparvi che l’attrice comica racconterà al grande pubblico di Canale 5 la sua relazione a distanza con un bellissimo ragazzo giovane di 33 anni che vive all’estero”, scrive Pipol.

Con l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Gegia proverà a ridurre la distanza con il fidanzato sperando di poter vivere una storia d’amore non più a distanza. Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Gegia?

Gegia, la verità sul fidanzato al Grande Fratello Vip 2022?

Oltre a raccontare la propria storia e a ricordare la propria carriera, Gegia, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, è pronta a raccontare anche la sua vita sentimentale. Stando a quello che scrive Pipol, nella vita di Gegia, al momento, ci sarebbe un uomo di 33 anni più giovane di lui e che vive stabilmente all’estero. Chi è questo misterioso fidanzato? E’ italiano o straniero? Come si sono conosciuti?

Alfonso Signorini, oltre a condurre il Grande Fratello Vip 2022, è pronto ad indagare per svelare l’identità del fidanzato dell’attrice e chissà che, nel corso del reality, non riesca ad organizzare una sorpresa per far abbracciare Gegia e il fidanzato.

