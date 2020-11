Fidanzato di Giulia Salemi, chi è? Da Francesco Monte al presunto flirt con Moshe

Chi è il fidanzato di Giulia Salemi? Al momento sembra proprio che la bella influencer entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 da single anche se dopo Francesco Monte nella sua vita si sono susseguiti una serie di flirt, alcuni veri, altri smentiti, altri ancora nemmeno commentati dalla diretta interessata. L’influencer avrà modo di raccontare quello che per lei ha rappresentato la storia con Francesco Monte finita qualche mese dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip 2020 e non nel migliore dei modi. Proprio per questo sembra proprio che la Salemi, un po’ scottata, si sia lasciata andare poco a possibili altre storie serie. Proprio qualche mese fa il settimanale Chi ha alzato il velo sulla possibile vita privata della Salemi parlando di un nuovo amore, un imprenditore, con cui avrebbe trascorso la scorsa estate.

Giulia Salemi da single nella casa del Grande Fratello Vip 2020?

Secondo il settimanale i due sono stati insieme in Costa Smeralda e poi in Costa Azzurra ma mai sono stati beccati in atteggiamenti privati o intimi. Secondo i bene informati lui è un imprenditore di nome Moshe, che vive a Montecarlo e che avrebbe tre figli. Proprio la più piccola spesso è comparsa sui social nei video postati da Giulia Salemi, questo basta per dire che ha una relazione e un fidanzato o si è trattato solo di un allegro passatempo estivo? Lei stessa non ha voluto commentare questo gossip anche perché subito dopo l’estate l’influencer è tornata alla vita di sempre e non sembra proprio che nella sua vita ci siano stati altri uomini. La verità potrebbe venire a galla in queste ore quando Giulia entrerà finalmente nella casa e alla fine rivelerà qualche cosa in più sulla sua vita privata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA