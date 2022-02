Fidanzato di Maria Chiara Giannetta?/ Flirt con Maurizio Lastrico mai confermato

Maria Chiara Giannetta è fidanzata oppure no? Tutto tace sulla vita privata dell’attrice di Blanca, anche se ci vocifera di un flirt con Maurizio Lastrico. Si tratta solo di una indiscrezione visto che né l’attrice né tantomeno l’attore hanno mai né confermato né smentito la notizia. Una cosa è certa: Maria Chiara e Maurizio hanno più volte condiviso il set lavorando nella serie campione d’ascolti “Don Matteo”. Possibile che l’amore sia scattato proprio durante le riprese della fiction? Non è dato saperlo, visto che nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni in merito ad una loro possibile storia né tantomeno sulla loro vita privata ed amoroso.

Non è dato sapere di più con l’attrice che, anche durante le interviste televisive, devia sempre l’argomento vita privata soffermandosi solo sul lavoro. Che dire, il dubbio c’è.

Maria Chiara Giannetta e il successo di Blanca

In attesa di scoprire se Maria Chiara Giannetta se è davvero fidanzata oppure no, l’attrice si gode il grandissimo successo di Blanca. La serie, infatti, ha conquistato il cuore del pubblico di Rai1 registrando ascolti da record. Proprio la Giannetta parlando della serie e del suo ruolo ha dichiarato a Mara Venier a Domenica in: “sono stata fortunata perché ho avuto la consulenza di Andrea Bocelli, mi sono ritrovata a confrontarmi con lui che mi ha fato tantissime dritte ed anche con molti sportivi e personalità molto forti che avevo bisogno per Blanca”. L’attrice ha anche raccontato di essere rimasta a bocca aperta quando ha scoperto di essere stata scelta: “dopo il provino non potevo crederci, è stata una emozione enorme, avevo un mese di tempo per fare tutto il lavoro e ho lavorato molto sulla cecità e sul mio cane guida che è stata una compagna strepitosa”.

Infine parlando del successo di Blanca, la Giannetta ha confessato: “non ce lo aspettavamo, abbiamo lavorato tantissimo insieme per sette mesi e quando ci siamo staccate mi è mancata molto”.

