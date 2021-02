Ex fidanzato di Michele Bravi chi è?/ “La persona più umana che abbia mai conosciuto”

Verissimo oggi riporterà a galla un argomento tanto in voga in questo periodo ovvero i dettagli sull’identità del fidanzato di Michele Bravi o, meglio, il suo ex, almeno secondo quanto lui stesso ha raccontato nei giorni scorsi e farà oggi. Ospite di Silvia Toffanin, l’ex ugola d’oro di X Factor, tornerà a parlare del suo momento difficile e, in particolare, del momento in cui ha attraversato un buio e stretto tunnel accanto a questa persona che gli è rimasta accanto dopo l’incidente del 2018 ma che lui poi ha lasciato andare non riconoscendone l’importanza e il valore. Già in tempi non sospetti, proprio a Verissimo, ha parlato di questa persona e di come gli è stata accanto salvandolo da questo baratro e rivelando: “Ho avuto la fortuna enorme di avere un angelo vicino. Adesso non fa più parte della mia vita perché per motivi personali non vive più in Italia, ma è stata salvifica per me”.

Fidanzato di Michele Bravi chi è? Oggi i dettagli a Verissimo

Oggi a Verissimo, Michele Bravi rivelerà nuovi dettagli sulla loro vita insieme rivelando che alla fine lui stesso lo ha lasciato andare ma solo perché non si è accorto di quello che aveva tra le dita fino a quando non è scivolato via. Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin confiderà: “Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza.. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi. Credo sia la persona più umana che abbia conosciuto, senza la sua umanità tante cose non le avrei capite e risolte”. Rivelerà qualche dettaglio in più su questo fidanzato o ex fidanzato? Naturalmente la caccia agli indizi e al suo nome è aperta, verrà a galla prima o poi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA