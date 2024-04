Fidanzato Ditonellapiaga, chi è?/ Lei: “Sono molto contenta di stare con lui, mi supporta sempre”

Ditonellapiaga e il misterioso fidanzato: chi è?

Fidanzato Ditonellapiaga chi è? Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Chimica” in coppia con Donatella Rettore, la carriera di Margherita Carducci è letteralmente scoppiata! Sulla scia del successo del brano si sono accesi i riflettori sulla vita artistica, ma anche privata della bella cantautrice italiana che è felicemente fidanzata. Ma chi è il fidanzato? Non è dato sapere il suo nome, anche se Margherita ospite degli studi di Verissimo da Silvia Toffanin non si è tirata indietro nel parlare d’amore. Anzi senza alcuna paura ha confessato: “l’amore? Va bene, c’è qualcuno nella mia vita: ho un ragazzo. Sono molto contenta di stare con lui perché è una persona molto di supporto”.

Non solo, Ditonellapiaga ha anche rivelato che il fidanzato non lavora nel mondo dello spettacolo né tantomeno in quello della musica pur essendone però un grandissimo appassionato. “Non fa il mio lavoro, ma è un grande appassionato di musica. Credo sia strano stare accanto a una donna che improvvisamente fa Sanremo” – ha precisato la voce di Chimica.

Ditonellapiaga: “al posto del mio fidanzato avrei faticato a stare con me”

Stare accanto ad una cantante non è semplice. Lo sa bene Ditonellapiaga che, reduce dal grandissimo successo di “Chimica”, si è ritrovata ai vertici delle classifiche radiofoniche e streaming. Un grande successo che ha condiviso anche con il suo fidanzato, ma la cantautrice italiana non nasconde che stare dietro ad una cantante non è facile. “Io al posto suo avrei faticato a stare con me, lui invece non si fa spaventare da certe cose che altri partner potrebbero cogliere segnali di pericolo” – ha raccontato negli studi di Verissimo precisando – “sono fidanzata e felice”.

Non è dato sapere di più su chi è questo misterioso uomo che da diverso tempo rende felice la bravissima cantante italiana. Intanto per chi si stesse chiedendo da dove deriva il nome d’arte Ditonellapiaga, Margherita Carducci dalle pagine di Rolling Stones ha detto: “non riuscivo a trovare un nome che rispecchiasse me e la mia musica. Su Instagram cambiavo nome ogni mese, divertendomi a giocare con le assonanze”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA