La verità sul passato di Dolce Dona: Quel bacio che non ti aspetti... La concorrente è single o fidanzata?

Dolce Dona, dal Kosovo al Grande Fratello di Simona Ventura

Dolce Dona è la nuova concorrente del Grande Fratello italiano, arrivata direttamente dal GF Kosovo. La donna parla benissimo l’italiano ed è una content creator e influencer molto conosciuta in tutto il mondo. In questi giorni, la produzione ha deciso di trasferirla nel reality di Simona Ventura per dare un po’ di brio al programma. La 30enne ha origini sia kosovare che albanesi ma nonostante ciò parla perfettamente la nostra lingua dato che è cresciuta a Roma.

Chi è il secondo finalista Grande Fratello 2025/ Testa a testa tra Jonas e Omer: chi la spunta

Dai social si scopre che è appassionata di cibo e di viaggi, e che ha un rapporto molto stretto con la sua famiglia. Infatti, non è rado vedere foto dei genitori sul suo profilo Instagram, dove appare anche il suo dolce nipotino e la mamma, alla quale è molto legata. Ma date le premesse, una domanda sorge spontanea: Dolce Dona è fidanzata? Nella vita della celebre influencer c’è spazio per l’amore? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Padre Rasha Younes, rivelazione choc della concorrente del Grande Fratello: "Morto davanti ai miei occhi"

Fidanzato Dolce Dona, chi è: è innamorata di qualcuno al Grande Fratello?

Sul profilo Instagram di Dolce Dona appare una dedica molto commovente, presa dalla canzone di Jovanotti: “A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere, a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande“, ma queste parole non sono per un fidanzato, ma per la sua adorata mamma. Per quanto riguarda l’amore, sappiamo invece che Dolce Dona si è resa protagonista del Grande Fratello kosovaro, ovvero il Big Brother Vip, dove è arrivato il bacio con un altro concorrente, Eduard Kuci. Al momento nella casa più spiata d’Italia si attende qualche gossip amoroso intorno all’influencer: si innamorerà di qualche gieffino?