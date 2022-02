Fidanzato ed ex di Francesca Michielin, chi sono?/ Amore finito con Ramiro Levy, ora…

CHI SONO IL FIDANZATO E GLI EX DI FRANCESCA MICHIELIN?

A distanza di dodici mesi dalla sua presenza in gara in coppia con Fedez, Francesca Michielin si appresta a tornare al Festival di Sanremo in una veste per lei totalmente inedita, quella di direttrice d’orchestra al fianco di Emma Marrone, e, puntualmente, si alimenteranno nuovamente le voci e le curiosità sulla sua vita privata, a cominciare dall’amore, dal fidanzato e dagli ex dell’artista.

Partiamo da un quesito: Ramiro Levy è ancora il fidanzato dell’ex concorrente di “X Factor” o è diventato il suo ex? I due non compaiono ormai da tempo insieme nelle occasioni ufficiali, ma le voci su una loro crisi nell’ultimo periodo si sono fatte più frequenti. I diretti interessati, almeno per ora, tengono le bocche cucite, ma sembra che già da diverso tempo la loro relazione sia terminata e non facciano più vita di coppia da parecchi mesi.

FIDANZATO ED EX DI FRANCESCA MICHIELIN: RAMIRO LEVY…

Oggi nella vita di Francesca Michielin ci sarebbe un altro fidanzato e Ramiro Levy sarebbe già un ex, ma non si hanno ulteriori dettagli circa il ragazzo che avrebbe rapito il cuore della cantante, che ha alcune relazioni alle spalle. Nel 2016 a Vanity Fair confessò: “Sono single, ma col mio ultimo ex ho mantenuto un bel rapporto. Ho vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. Era la mia prima storia e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene”.

Un altro rapporto doloroso fu vissuto da Francesca Michielin nel 2018 con il fidanzato di allora, come affermò lei stessa a Grazia: “Stavo in casa a piangere tutto il giorno. Adesso sono felice, ho trasformato tutto il malessere che avevo in qualcosa di bello. Sono giovane, non ho voglia di ansie, di qualcuno al mio fianco che non capisce: i tempi, i cambi di programma, la mancanza di attenzione. È un gesto di altruismo. E soli si sta bene. Anche se non si può dire”. Nel 2017, infine, si parlò di un suo flirt con il rapper Clementino (ne scrisse “Novella 2000”, ndr), ma non sono mai arrivate conferme dai diretti interessati.

