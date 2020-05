FIDANZATO ELISA ISOARDI, CHI È?/ Lei chiarisce “Alessandro Di Paolo? Sono single”

Pubblicità

È ufficiale: dopo una relazione durata circa un anno con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, Elisa Isoardi è tornata single. Lo ha dichiarato lei stessa in un’intervista a Un giorno da pecora, in cui ha dato di fatto l’ufficialità circa la rottura con il suo ex fidanzato. La relazione con Di Paolo è venuta dopo quella chiacchieratissima e controversa con il leader della Lega Matteo Salvini. A posteriori, soffermandosi sull’aspetto meramente inerente la sua vita lavorativa, si potrebbe pensare che quest’ultimo rapporto non le abbia fatto così bene. A chi le domanda se non abbia mai pensato che la sua vita privata potesse influire – negativamente – sulla sua sfera professionale, Elisa risponde di no. “Non ho avvertito un pregiudizio”, si legge su superguidatv.it, “penso che le persone che hanno il compito di decidere abbiano raggiunto questa responsabilità per merito. Non credo che nessuno sia stato messo lì per caso. Sono sicura che queste persone abbiano lo stesso atteggiamento con me. Penso che valutino il merito ma anche la mia storia. A 37 anni ho accumulato 18 anni di esperienza in Rai. Se mettiamo un ante e un post rispetto alla storia che tutti conoscono della mia vita privata posso dire che io prima lavoravo già e anche dopo ho lavorato uguale”.

Elisa Isoardi parla del suo periodo di solitudine

Mettendo per il momento da parte la sua vita sentimentale, c’è da dire che Elisa Isoardi è stata molto ambita anche dalle varie reti televisive: “È bello essere corteggiata dagli uomini”, sostiene al riguardo, “ma ancora di più dalle aziende perché quando uno è corteggiato capisce di aver creato mercato. È una bella responsabilità e una bella soddisfazione”. Se da un lato parla del corteggiamento come di una cosa “bella” e “soddisfacente”, dall’altro, però, specifica di non avere nessun problema nel ritrovarsi di punto in bianco da sola. “Sono andata via da Cuneo che avevo 16 anni. All’inizio quando sei giovane e acerba devi confrontarti con l’ingenuità e la spensieratezza ma dopo passando il tempo si combatte con la propria solitudine”. In riferimento al suo periodo da single, la Isoardi fa sapere di sentirsi egualmente appagata. “L’unica cosa che riesce a contrastare la solitudine è la curiosità. Attraverso la curiosità riesci ad essere compagna di tante cose. Compagna di un libro, di un animale e anche dello stesso silenzio che pretendi e di cui necessiti. Impari così a capire cosa ti può dare tranquillità e respiro. Leggere un buon libro per me è come prendere una boccata d’aria fresca. Devi capire cosa ti fa star bene e far lavorare il cervello e il cuore”.



