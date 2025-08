Fidanzato Elisabetta Franchi, chi è Angelo Baby di Napoli: è un giovane modello e imprenditore. Fuga d'amore in Sardegna

Vacanze in dolce compagnia per Elisabetta Franchi, la celebre imprenditrice e stilista nelle ultime ore è stata avvistata in barca con un ragazzo, il probabile nuovo fidanzato. Si tratta di Angelo, soprannominato Baby di Napoli, nella vita lavora come imprenditore e modello e avrebbe trovato l’amore proprio con la donna, reduce dal matrimonio finito male dopo sedici anni di durata. Nessuna esternazione o rivelazione a riguardo, ma quello che sappiamo è che Elisabetta Franchi, che di recente è tornata a parlare dell’ex marito Alan, ammettendo di aver messo da parte i rancori e aver perdonato l’uomo:

“Alan resta l’uomo più bello che abbia mai visto. Perché dovremmo odiarci? Gli ho riaperto le porte di casa, viene a pranzo e a cena da noi. Io l’ho perdonato come uomo e come padre” ha detto l’imprenditrice tornando sulla storia finita male ma della quale ricorda comunque anche gli anni felici.

Fidanzato Elisabetta Franchi, fuga d’amore con Angelo

Nei giorni scorsi la donna è stata pizzicata in Sardegna a Porto Cervo in compagnia di Angelo Baby di Napoli. Nessuna ufficialità riguardo alla loro relazione che sembra ormai confermata, intanto i due continuano a rilassarsi tra le cristalline acque dell’Isola. In una foto postata sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano abbiamo visto Elisabetta Franchi abbracciata al suo Angelo.

In un’altra posa la fondatrice dell’omonimo brand è appoggiata tra le gambe del giovane compagno di vita, con il quale si sta godendo le vacanze. Dopo la fine del matrimonio con Alan, Elisabetta Franchi ha provato a scuotersi di dosso le scorie del passato, lasciandosi andare a nuove avventure, nella speranza di poter ritrovare la serenità.

