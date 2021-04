Fidanzato Emanuela Tittocchia, chi è?/ “Voglio un uomo gentile, umile e intelligente”

Chi è il fidanzato di Emanuela Tittochia? L’attrice, concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021, sarebbe ufficialmente single. Dal suo profilo Instagram dove pubblica quotidianamente foto e video regalando ricordi e racconti ai suoi followers, non arriva nessun indizio. Accanto alla Tittocchia, nelle foto pubblicate su Instagram, non appare nessun uomo che faccia pensare alla presenza nella sua vita di un amore. L’attrice, sull’Isola dei Famosi 2021, racconterà sicuramente qualcosa in più e, aprendo i cassetti della sua vita, parlerà anche del suo privato. L’attrice che, dunque, sarebbe attualmente single, nel 2018, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, aveva parlato della grande voglia d’innamorarsi svelando anche le caratteristiche che cerca in un uomo per farle perdere la testa e farla innamorare.

Iva Zanicchi bacchetta i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021/ "Innamoratevi..."

Fidanzato Emanuela Tittocchia: “Ecco cosa cerco in un uomo”

Emanuela Tittocchia cerca un uomo gentile, umile e intelligente. Con le sue precedenti relazioni, l’attrice non è stata molto fortunata come raccontava lei stessa nel 2018 a Nuovo. “Probabilmente non scelgo bene. Esco sempre con le persone sbagliate. Sono traditori, insicuri, pieni di dubbi, concentrati su se stessi e terrorizzati da me. Ammetto che io guardo molto l’aspetto fisico. E poi non ho pazienza”, diceva l’attrice. Su cosa cerca in un uomo, invece, raccontava: “Uno come Claudio Baglioni. Vorrei un uomo con le sue caratteristiche: gentile, umile, intelligente, credente e fedele”. Riuscirà a trovare quello che cerca? Sull’Isola, difficilmente, nascono amori. Sarà così anche stavolta? Sull’Isola, gli uomini sono quasi tutti impegnati. Trovare l’amore tra i naufraghi potrebbe essere una missione impossibile.

Gilles Rocca/ "Arrogante e intollerabile", se ne è accorta anche Francesca Lodo?

LEGGI ANCHE:

Valeria Marini, show a Supervivientes/ Prima la lite, poi il bacio sulle labbra con..

© RIPRODUZIONE RISERVATA