Fidanzato Ester Pantano, chi è?/ Top secret, sui social tutto tace: riservata e…

Chi è il fidanzato di Ester Pantano? Tutto tace sulla vita privata dell’attrice che sta ottenendo grande popolarità grazie alla fiction di Raiuno “Makari” in cui recita accanto a Claudio Gioè e che sta ottenendo grandissimo successo. Presente sui social, l’attrice è molto schiva e riservata. Sul suo profilo Instagram, infatti, non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di un fidanzato al suo fianco. Per il momento, dunque, pare che l’attrice sia single. Sarà davvero così? Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi su Raiuno, Ester Pantano, ai microfoni di Serena Bortone, potrebbe svelare qualche dettaglio in più della sua vita privata. Talentuosa e bellissima, la Pantano preferisce far parlare di sè per il lavoro. Farà un’eccezione per Serena Bortone raccontandole qualcosa in più del suo privato?

ESTER PANTANO, SINGLE O FIDANZATA?

Molto apprezzata dagli addetti ai lavori e amata dal suo pubblico, Ester Pantano sta conquistando sempre più popolarità grazie alle fiction di cui è protagonista. Oltre a Makari, infatti, ha recitato anche Imma Tataranni Sostituto procuratore dove ha interpretato Jessica Matarazzo. Sui social, tuttavia, si mostra sempre sola in tutto il suo splendore e i complimenti dei fan non mancano mai. Tra le sue passioni c’è quella per i viaggi e tra le città che ama di più c’è sicuramente New York che è una città in cui le piacerebbe vivere in futuro come ha raccontato lei stessa in una vecchia intervista.

