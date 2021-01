Fidanzato Fabio Canino, chi è?/ Single da tempo: “Faccio fatica a trovare l’amore”

Fabio Canino è ufficialmente single. Il conduttore e il giudice di Ballando con le stelle, dopo il coming out, ha sempre protetto la propria vita privata riuscendo a non far trapelare assolutamente nulla della sua sfera sentimentale. Pur essendo sempre molto diretto e divertente, Fabio Canino preferisce non parlare del suo privato. Ad oggi, infatti, non è mai stato pizzicato in dolce compagnia e non è mai trapelato nulla sui suoi amori passati.

Nelle poche occasioni in cui parla d’amore nelle varie interviste rilasciate, Canino non menziona alcun nome. Da tempo, infatti, sarebbe single e, ad oggi, non avrebbe ancora trovato un uomo che lo renda sereno, felice e che lo convinca a dire addio alla sua vita da single per dare il via ad un progetto di coppia.

FIDANZATO FABIO CANINO: “TROVERO’ UN BADANTE”

In vecchia intervista rilasciata al settimanale Nuovo, parlando d’amore, Fabio Canino aveva tirato fuori il lato ironico del proprio carattere svelando i motivi per cui non sia ancora riuscito a trovare il vero amore. “Purtroppo sì. Dico sempre che gli anni passano e che quindi, quando lo troverò, troverò un badante e non un fidanzato. Forse faccio fatica perché mi sento ancora un ragazzino insicuro”.

Più che l’amore, dunque, a Canino manca un figlio? Nella stessa intervista, Canino aveva raccontato che gli sarebbe piaciuto avere un figlio e che, probabilmente, sarebbe stato un buon padre. “Alla mia età è un po’ tardi. Oggi forse mi sentirei più un nonno che un papà, però, mi sarebbe piaciuto tantissimo. E così mi diverto a coccolare tutti i figli dei mie amici: mi piace portarli al cinema oppure andare con loro teatro” – aveva dichiarato. Per poi aggiungere: “Sarei un bravo papà, però, il mestiere di padre non è per niente semplice. Sarei stato molto complice di mio figlio, l’avrei viziato un po’”.





