Fidanzato Fariba Tehrani, chi è?/ Tante voci, ma poche verità

Chi è il fidanzato di Fariba Tehrani? Mentre vediamo flirtare Pierpaolo Petrelli con sua figlia Giulia Salemi la bella persiana fa parlare per le sue questioni sentimentali. Tutti vogliono scoprire il nome del suo fidanzato, ammesso che ne abbia uno, ma lei continua a tenere la vita personale lontana dai fari mentre dentro la casa l’avventura della figlia si fa burrascosa. Dalle voci di una possibile relazione con Flavio Briatore alle tante emozioni nate nella casa al fianco di Pierpaolo Petrelli fino alle polemiche su Elisabetta Gregoraci ne vedremo delle belle.

Fidanzato Fariba Tehrani, la figlia parlerà?

Difficile scoprire qualcosa del fidanzato di Fariba Tehrani che non ha mai fatto parlare troppo di sé sulle pagine di gossip. Nata nel maggio del 1962 e ormai alla soglia dei 60 anni è una donna bellissima e di grandissimo fascino. Spesso però ha fatto parlare di sé più per il suo essere brioso e frizzante nelle sue apparizioni televisive, spesso al fianco della figlia, oltre che per le polemiche legate a una sua predisposizione a fare incantesimi. E chissà che propria Giulia non svelerà qualcosa legato alla vita sentimentale della madre nella casa.



