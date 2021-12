Fidanzato Federica Calemme/ Chi è? Gianmaria Antinolfi potrebbe candidarsi…

Nella Casa del Grande Fratello Vip questa sera farà il suo ingresso Federica Calemme. La bellissima influencer porta nuova linfa nella Casa e sicuramente attirerà l’attenzione del parterre maschile del GF. Se vi chiedete se Federica sia fidanzata oppure no, la risposta è che al momento, stando agli indizi e alle indiscrezioni che troviamo sul web, pare che la modella sia single. Questo vuol dire che entra nella Casa libera di fare nuove conoscenze, anche dal punto di vista amoroso.

E chi nel programma potrebbe invece interessare la Calemme? A candidarsi potrebbe essere Gianmaria Antinolfi, il latin lover di quest’anno. Va però detto che il suo cuore non è tanto libero, essendo molto preso dalla bella Sophie Codegoni.

Gianmaria Antinolfi potrebbe essere interessato a Federica Calemme?

C’è però da dire che il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sta vivendo più bassi che alti. Lei è decisa a non impegnarsi, tanto che nell’ultima lite con lui ha dichiarato: “Tutti lo stanno dicendo che sei permaloso. Io mi stufo molto in fretta, già ne faccio passare di cose, se deve essere una situazione pesante che devo modularmi in tutto quello che faccio…torno a vivere la mia esperienza come più mi piace da sola nella mia libertà”. Un comportamento che potrebbe allontanare Gianmaria e, chissà, magari avvicinarlo proprio alla nuova arrivata nella Casa. Un nuovo triangolo amoroso potrebbe presto nascere al Grande Fratello Vip.

