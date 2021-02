Fidanzato Fiordaliso/ Dopo il primo marito e Paolo Tonoli, rivela:“Ho detto basta agli uomini”

L’ex marito Paolo Tonoli l’ultimo amore della sua vita…

Fiordaliso si è sposata due volte nel corso della sua vita: da giovanissima con un uomo che la picchiava, padre del suo primogenito Sebastiano Bianchi nato nel 1972, e con Paolo Tonoli, padre del secondo figlio Paolo Alberto detto Paolino, nato nel 1989. Nel 2019, ospite di Storie Italiane, Marina Fiordaliso ha ribadito di non avere alcuna intenzione di condividere il resto della sua vita con un uomo: “Perché ho detto basta agli uomini? Per vari motivi, ad esempio per la menopausa, gli ormoni vengono meno, ma anche perché sto bene da sola”. E ha aggiunto: “Io ho due cani, ho due figli, la mia mamma e il mio papà, sto bene così”. Ne 2019, infatti, la mamma Carla era ancora viva: è morta il 19 marzo 2020 per Covid.

Fiordaliso: single dopo due matrimoni finiti

La cantante Fiordaliso ha aggiunto di non provare alcune effetto per la vicinanza di un uomo: “Non me ne accorgo se un uomo mi guarda con sensualità, per me sono tutte donne ormai. Ho voglia di essere libera, non voglio un amore”. Fiordaliso ha anche lanciato una frecciatine alle colleghe della sua età che trovano compagni molto più giovani: “Quando vedo donne della mia età con il toy boy che vogliono andare in discoteca, non capisco come facciano”. Già nel 2016, poco prima di partire per L’Isola dei Famosi aveva rilasciato un’intervista al settimanale Chi, a cui aveva confessato: “Non faccio sesso da sei anni e sto da Dio. Sono single. Non ho più libidine, istinto, voglia di fare sesso. Ho trovato la pace dei sensi ed è la fase più bella della mia vita“.



