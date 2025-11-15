Francesca Fialdini, amore top secret: cosa ha rivelato sul compagno che non vuole mostrare in pubblico.

Francesca Fialdini ha iniziato a raccontare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, in particolare oggi che è una concorrente di Ballando con le Stelle. “Le cose che mi hanno sempre proposto avevano un taglio serioso“, dice, “e forse anche per questo, l’immagine che ho dato era quella fredda, da maestrina, che hanno sottolineato i giudici all’inizio“. Così la conduttrice si è sfogata al settimanale Chi.

Durante l’intervista ha svelato qualcosa in più sul suo infortunio, dicendosi stupita che sia andata così bene. In tutto ciò ringrazia Giovanni Pernice che in questo percorso gli è stato molto vicino. Ma quello che ha colpito di più dell’intervista è stata la confessione sul suo fidanzato, del quale non ha mai voluto parlare. Sarà per il ruolo di conduttrice, che l’ha sempre messa in una parte ‘neutrale’ rispetto al gossip, ma Francesca Fialdini non ha mai rivelato l’identità nel compagno e tantomeno la sua professione.

Francesca Fialdini sul fidanzato: “Prima di tutto è un amico…“

Per la prima volta al settimanale Chi, Francesca Fialdini ha rotto il silenzio sul suo fidanzato e tantomeno sull’ex che secondo alcune indiscrezioni di Dagospia era Milo Brunetti, nonchè un famoso odontoiatra di Lecco. Oggi, però, accanto alla conduttrice c’è un altro uomo dal 2023 ma nemmeno di lui ha mai voluto parlare tranne al settimanale Chi, dove si è lasciata andare con qualche piccola confidenza: “Nella mia vita c’è un compagno, certo. Prima di tutto amico, ci conosciamo fin da ragazzi“, dice, “Lui è sempre presente e nonostante i tanti impegni di lavoro riesce a starmi vicino con affetto e romanticismo“.