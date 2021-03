Fidanzato Francesca Lodo, chi è/ Ex famosi come Zanetti e Mauri ma oggi “Sono single”

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 troviamo Francesca Lodo. La bella showgirl, lontana dal piccolo schermo da qualche tempo, ha deciso di rimettersi in gioco in quest’avventura sicuramente difficile ma che è pronta ad affrontare con forza e determinazione. Un’esperienza che riaccenderà inevitabilmente i riflettori sulla sua vita privata e, in particolar modo, su quella amorosa. Se vistate chiedendo se Francesca Lodo abbia attualmente un fidanzato, la risposta è no. È stata proprio la showgirl, nel video di presentazione fatto per l’Isola dei Famosi, ad ammettere si essere single. Tuttavia, nel suo passato, ci sono stati amori anche importanti e sicuramente molto noti al pubblico.

Chi sono gli ex fidanzati di Francesca Lodo?

Nel passato di Francesca Lodo ci sono diversi amori importanti. Si parla soprattutto di sportivi, come gli ex calciatori Cristiano Zanetti, Stefano Mauri, Matteo Ferrari e Francesco Coco. Nel 2007 si è poi parlato di storia d’amore con Luigi Casadei. Poi la Lodo è stata associata ad Alessandro di Pasquale. L’ultimo amore conosciuto, stando a quanto trapelato qualche tempo fa, sarebbe l’imprenditore Gianluca Canizzaro. Oggi la Lodo, dopo queste storie d’amore, si dichiara felicemente single. Che possa trovare l’uomo giusto proprio all’Isola dei Famosi?

