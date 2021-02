Fidanzato Francesca Mannocchi, chi è?/ Il suo amore? Il figlio Pietro, il resto è “top secret”

Chi è il compagno di Francesca Mannocchi? Della vita privata della della giornalista ed inviata di guerra per l’Espresso si hanno poche informazioni. Non si sa, infatti, se sia sposata o se abbia attualmente un compagno. L’unica cosa certa è che è mamma di Pietro, l’amore più grande della sua vita a cui dedica il suo tempo. Innamorata del suo bambino, Francesca Mannocchi condivide spesso sui social le foto di suo figlio che, sin dal giorno in cui è nato, ha inondato d’amore il suo cuore. “Quando fai l’esperienza della maternità, cioè del dare vita a un altro e prenderti cura di lui, attivi recettori dell’attenzione che prima non avevi. Certo, sono sempre stata una persona molto attenta alle fragilità degli altri, ai problemi degli altri, anche per il lavoro che faccio. Ma Pietro ha indubbiamente moltiplicato questa vista“, ha raccontato la Mannocchi in un’intervista rilasciata dell’Aism.

FIDANZATO FRANCESCA MANNOCCHI: TUTTO TACE SUI SOCIAL

Pur essendo molto presente sui social dove condivide molto della sua vita privata, Francesca Mannocchi si mostra quasi sempre da sola o insieme all’uomo più importante della sua vita, il figlio Pietro. Convivendo con la sclerosi multipla, l’inviata di guerra ha imparato a godersi ogni istante che trascorre con lui. Insieme giocano, corrono e si divertono esattamente come tutte le manne con i propri bambini. “L’emozione più semplice che provo, e la provo sempre, è l’immediata sensazione che io stessa e mio figlio siamo nati per uno scherzo del caso dalla parte fortunata del mondo. Un giorno glielo spiegherò”, ha raccontato ancora la giornalista nella lunga intervista rilasciata ai microfoni dell’Aism. Pietro, dunque, è l’unico, grande amore della vita di Francesca Mannocchi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA