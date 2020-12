Fidanzato Giacomo Urtis: è Jessica Alves, ex Rodrigo Alves Ken Umano?/ La smentita al Grande Fratello Vip!

JESSICA ALVES EX KEN UMANO È IL FIDANZATO DI GIACOMO URTIS? LA VERITÀ AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Giacomo Urtis è ufficialmente sinle? Il chirurgo dei vip, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si sta mettendo a nudo parlando anche della sua vita privata. Nella scorsa puntata ha così parlato del suo rapporto con Jessica Alves smentendo di avere una storia con lei come si vocifereva dopo la pubblicazione di alcune foto che li ritraevano insieme. Tra Urtis e Jessica Alves c’è un affetto sincero e profondo, ma nessuna storia d’amore. Jessica Alves confermerà le parole del chirurgo dei vip? Entrerà nella casa per poter avere un confronto con lui? Nella casa di Cinecittà, Giacomo Urtis ha così messo gli occhi su Tommaso Zorzi ammettendo di essere interessato all’influecer che conosce da diverso tempo. “Ho solo detto che vedendolo per tre settimane l’ho guardato meglio e non mi dispiace”, ha spiegato Giacomo Urtis ad Alfonso Signorini cercando di minimizzare le confessioni fatte a Selvaggia Roma. Un interesse che, tuttavia, non è ricambiato da Zorzi.

GIACOMO URTIS, CONFESSIONE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020: “SONO SINGLE”

Nessun amore nella vita di Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip ha accettato di rispondere alle domande di Cristiano Malgioglio che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha dato vita ad una nuova puntata del format “L’intervista nella lavatrice”. Il chirurgo ha così parlato della carriera da cantante e del duetto con il Ken Umano. “Come mai hai fatto un singolo con il -Ken umano-?”, ha chiesto Malgioglio. “Volevo fare un remake di Barbie Girl di Aqua. Pensa che saremmo andati anche agli Eurovision se Ken avesse avuto il coraggio“, ha risposto Urtis che ha poi svelato la verità sul proprio stato sentimentale. Malgioglio, infatti, gli ha chiesto se abbia lasciato una persona a casa e Giacomo ha confessato di essere rigorosamente single. “No, sono solo, che devo fare?”, ha detto Urtis chiedendo un consiglio a Malgioglio. “Niente tesoro, sperare! Alla prossima puntata… sigla!”, ha concluso il paroliere.



