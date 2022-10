Fidanzato Ginevra Lamborghini, chi è?/ Dall’amore alla crisi: Antonino Spinalbese…

Fidanzato Ginevra Lamborghini: dall’amore dichiarato alla crisi

Pur essendo stata squalificata, Ginevra Lamborghini continua a trovare spazio all’interno delle puntata del Grande Fratello Vip 2022 e, questa sera, nel corso del nuovo appuntamento, avrà un confronto con Antonino Spinalbese con cui, all’interno della casa, stava nascendo un legame speciale. Quella tra Ginevra e Antonino è un’amicizia che, tuttavia, sta facendo sognare i fan dopo l’annuncio della crisi tra la Lamborghini e il fidanzato. Ginevra, infatti, è entrata nella casa di Cinecittà da fidanzata. Più volte, infatti, ha parlato di lui ai compagni e, pur senza rivelare la sua identità. la Lamborghini ha dichiarato i propri sentimenti davanti alle telecamere.

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra ha trovato consolazione tra le braccia del fidanzato che il pubblico del reality conoscono come “Scucugnu” soprannome con cui Ginevra ha sempre chiamato il fidanzato che sarebbe Edoardo Casella e con il quale sarebbe scoppiata una profonda crisi post reality.

Le parole di Ginevra Lamborghini sulla crisi con il fidanzato

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini, ad Alfonso Signorini, ha spiegato di essere in una fase di riflessione. La sorella di Elettra non ha ancora capito se la sua relazione possa continuare o meno. Durante una diretta Instagram con i fan, invece, ha svelato ulteriori dettagli sulla crisi con il fidanzato.

“C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va. Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente. Con lui ho un ottimo rapporto, il fatto che io fossi a casa sua prima dello studio è perché come vi ho detto le crisi vanno gestite in un certo modo. È un periodo di transizione. Stiamo decidendo le cose migliori per noi”.

