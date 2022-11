Fidanzato Ginevra Lamborghini, chi è?/ Dopo la crisi è mistero: “Non voglio dare spiegazioni”

Chi è il fidanzato di Ginevra Lamborghini? Continua il mistero dopo il GF Vip

Sono ormai trascorse molte settimane dalla squalifica di Ginevra Lamborghini dalla Casa del Grande Fratello Vip e dalla sua uscita dalla Casa che ha amareggiato tutti i fan dei GinTonic. Molti continuano a sperare che Ginevra e Antonino Spinalbese possano avere la storia d’amore che stava iniziando a nascere prima che lei abbandonasse il gioco, tanto che ancora oggi messaggi per coppia continuano a sorvolare la Casa di Cinecittà. Però in tutto questo continua ad esserci un’incognita: il fidanzato di Ginevra.

Perchè Ginevra Lamborghini assente in puntata al GF Vip/ L'ex gieffina chiarisce

La Lamborghini è ancora fidanzata fuori dalla Casa oppure la storia è finita ed è oggi libera? Una domanda che ancora oggi non trova una chiara risposta, visto che Ginevra mantiene il riserbo sulla sua attuale situazione sentimentale. Le ultime dichiarazioni risalgono a qualche settimana fa, quando la Lamborghini ha confermato di essere in crisi con questo uomo di cui non vuole rivelare l’identità.

GF Vip, Antonino dedica a Ginevra Lamborghini “Non lho dimenticata”/ Lei lancia frecciata

Ginevra Lamborghini è ancora fidanzata?

“C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va. Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente.” ha spiegato qualche settimana fa Ginevra Lamborghini. Eppure questa sera, 18 novembre, entrerà ancora una volta nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Antonino Spinabese che proprio nelle ultime ore è tornato a parlare di lei e del rapporto che avevano creato. Proprio questa sera Ginevra potrebbe chiarire una volta per tutte se è ancora fidanzata fuori oppure no.

LEGGI ANCHE:

Aereo dai GINTONIC al GF VIP: Edo Tavassi allarma Spinalbese/ "Se ti metti con Oriana ti sbattono fuori…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA