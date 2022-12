Fidanzato Ginevra Lamborghini, chi è?/ Lei conferma la storia e chiude con Spinalbese: “Solo ottimi amici”

Ginevra Lamborghini conferma di essere fidanzata e chiude con Antonino Spinalbese

I dubbi delle ultime settimane sono stati spenti definitivamente da Ginevra Lamborghini. I ‘Gintonic’, fan della coppia Ginevra-Antonino Spinalbese, dovranno mettersi l’anima in pace di fronte alle dichiarazioni fatte dalla cantante nelle ultime ore: con lui c’è stata e ci sarà solo una bella amicizia, anche perché nel suo cuore c’è un’altra persona.

Sorelle di Antonino Spinalbese, chi sono?/ "Lucia è la più piccola, è come se fossi suo padre"

“Una storia con lui fuori dal GF Vip? Onestamente no, non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia.” ha detto infatti Ginevra su Instagram su Antonino, chiarendo una volta per tutte i suoi sentimenti per il gieffino. Ma chi è l’uomo ha conquistato il cuore della bella Ginevra?

Antonella Fiordelisi innamorata di Antonino Spinalbese?/ Indizi al GF Vip, Signorini: "Edoardo è gelosissimo"

Chi è il fidanzato di Ginevra Lamborghini

Su questo Ginevra Lamborghini non si sbilancia. Ha comunque deciso di sbilanciarsi una volta per tutte, dichiarando di continuare a frequentare l’uomo che stava frequentando prima di entrare al Grande Fratello Vip. Ciò vuol dire che i due hanno superato la crisi che la stessa Ginevra aveva rivelato velatamente in una delle sue chiacchierate su Instagram con i follower sempre molto curiosi della sua situazione sentimentale. Una crisi che, d’altronde, potrebbe essere stata scatenata proprio dall’avvicinamento di Ginevra ad Antonino nella Casa del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Alberto De Pisis stronca Antonino Spinalbese/ "Perde sempre le testa quando…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA