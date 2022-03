Fidanzato Giulia Paglianiti?/ Da Tancredi Galli a Emanuele Andreozzi e Yuri Pennisi

Giulia Paglianiti e tutti i suoi ex: la tik toker e concorrente di Pechino Express 2022 ha avuto diversi flirt, ma è stata anche tradita! La ragazza, diventata famosa grazie ai social Twitch e TikTok, in passato è stata legata sentimentalmente al membro dei Q4 e della Chill House Tancredi Galli. Una relazione finita male per la giovanissima che successivamente si è legata ad Emanuele Andreozzi, anche lui celebre tiktoker. Tra i suoi flirt non confermati segnaliamo anche quello con Yuri Pennisi, influencer. Ma non finisce qui, visto che in tantissimi pensano che la bella Giulia abbia avuto qualcosina anche Daniel Maldini, il calciatore del Milan. I due, infatti, si scattano tantissime foto insieme a conferma che tra i due possa esserci del tenero. Nessuno dei due ha però confermato la cosa.

Intanto proprio la Paglianiti, durante una chiacchierata social su Twitch con Davide Vavalà e Patrizio Morellato ha partecipato al gioco “Hai mai” rivelando a sorpresa un dettaglio sulla sua vita privata e sentimentale. Alla domanda “non ho mai scoperto che qualcuno parlava male di me”, la Paglianiti ha proposto un’altra domanda “raccontate la volta che fa più ridere che avete scoperto che una persona parlava male di voi”.

Giulia Paglianiti tradita da uno dei suoi ex fidanzati: da chi?

La domanda di Giulia Paglianiti su Twitch non ha incontrato il coinvolgimento degli amici Davide Vavalà e Patrizio Morellato, allora la giovane tik toker ha deciso di raccontare un aneddoto della sua vita privata. “Ho scoperto che questa persona mi aveva fatto un torto così. Questa tizia si era fatta il mio tipo e praticamente questa tizia era di Roma. Eravamo un sacco amiche io e questa tizia e poi si era fatta il mio tipo” – ha detto la ragazza.

“Questo tipo ridendo e scherzando mi aveva raccontato che un giorno al gioco della bottiglia si erano dati un bacio a stampo. A me faceva ridere non mi sono arrabbiata. Lei la continuavo a sentire. Un giorno io gli faccio: “ah ti manco ma ti sei fatta il mio ex”. A Milano fatta significa baciarsi a Roma significa sc***re. E quindi quando le faccio così lei mi fa :”oddio non volevo scusami. No ti giuro, lui mi ha detto di non dirtelo perché se no mi avrebbe estraniato dal gruppo, non sapevo cosa fare”. Io ho cominciato ad urlare come una pazza” ha detto la Paglianiti confessando di essere stata tradita!

