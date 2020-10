Fidanzato Giulia Salemi/ Da Marco Cartasegna al rapper Shiva, tanti flirt ma…

Chi è il fidanzato di Giulia Salemi? L’influencer varcherà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 questa sera, nel corso della tredicesima puntata e, probabilmente, lo farà da single. Dopo la fine della storia con Francesco Monte che ha conosciuto proprio durante la sua prima partecipazione al reality show di canale 5, sono tanti i flirt attribuiti alla Salemi, ma nessuno ha mai trovato conferma. Giulia, romantica e sognatrice, non chiude il proprio cuore all’amore, ma per ora non avrebbe ancora trovato il suo principe azzurro. La rottura con Francesco Monte è stata dura da superare e, dopo quella storia, il suo nome è stato accostato a Marco Cartasegna e Marco Ferri. Rumors che, tuttavia, non hanno mai trovato conferma così come il gossip che la voleva insieme al rapper Shiva con cui sarebbe stata beccata lo scorso luglio.

FIDANZATO GIULIA SALEMI: TANTI RUMORS, MA NESSUNA CONFERMA

Giulia Salemi sembrerebbe essere ufficialmente single: troverà l’amore nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Nel 2018, entrò nella casa da single innamorandosi poi di Francesco Monte con cui la storia è durata qualche mese. Nella casa, l’unico single è Pierpaolo Pretelli che, tuttavia, continua ad essere molto preso da Elisabetta Gregoraci la quale, tuttavia, non sembrerebbe disposta ad avere una storia nella casa. L’ingresso della single Salemi, dunque, porterà Pierpaolo ad abbandonare la strada della Gregoraci per conoscere meglio l’influencer, amica di Tommaso Zorzi? Giulia, bella, giovane e single, sarà davvero disposta a vivere nuovamente un amore all’interno della casa? Lo scopriremo nella prossime settimane anche se i fans sperano di vederla spensierata e felice mentre si gode la seconda avventura nel bunker di Cinecittà con il cuore libero e tranquillo.



