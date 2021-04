Fidanzato Grace Ambrose, chi è?/ Vita privata misteriosa: nessun indizio sui social

Chi è il fidanzato di Grace Ambrose? Nella vita dell’attrice de Il Paradiso dell’attrice c’è un amore? Scoprire qualcosa sulla vita privata di Grace Ambrose è davvero difficile. Bellissima e giovanissima, Grace è molto riservata e, pur avendo un profilo Instagram dove pubblica foto dei suoi lavori, non ci sono indizi sulla presunta presenza di un ragazzo al suo fianco. L’attrice di origini anglo-americane, a ventiquattro anni, sembra totalmente dedita al lavoro. Le uniche foto in cui appare accanto ad un ragazzo sono estratte dai suoi lavori. Grace, dunque, è super concentrata sulla sua carriera e, per il momento, non interessata all’amore. Sarà davvero così o Grace soprenderà presto il pubblico annunciando la presenza di un fidanzato?

GRACE AMBROSE, AMORE TOP SECRET?

C’è un amore segreto nella vita di Grace Ambrose o l’attrice è ufficialmente single? Qualche dettaglio in più sulla sua vita privata potrebbe arrivare proprio oggi. Grace Ambrose, infatti, insieme ad Alessandro Fella, collega sul set della soap opera Il Paradiso delle signore, è tra gli ospiti di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Nel corso dell’appuntamento odierno con il programma di Raiuno, la conduttrice incontrerà i due giovani attori che si racconteranno tra vita privata e carriera. Nel salotto di Oggi è un altro giorno, Grace Ambrose parlerà anche della sua vita sentimentale? Svelerà la presenza di un fidanzato o di un amore finito? Lo scopriremo nel corso della puntata.

