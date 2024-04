Fidanzato Ilenia Pastorelli, chi è?/ La storia con Rudolf Mernone: “Il mio uomo ideale? Mi piacerebbe…”

Ilenia Pastorelli ha un fidanzato o è single? Nel suo passato c’è stato Rudolf Mernone, poi…

Ilenia Pastorelli ha un fidanzato? Una domanda che, negli ultimi anni, torna ciclicamente sulla celebre attrice romana, che questa sera è una dei protagonisti della nuova puntata di Belve. L’attrice, ospite di Francesca Fagnani, si racconta tra cinema e vita privata, e probabilmente toccherà anche la sfera amorosa, rispondendo alla domanda che molti si pongono. Sì, perché al momento non è chiaro se Ilenia Pastorelli abbia un fidanzato oppure no.

Ciò che è certo è che in passato ha avuto una storia d’amore con il rugbista Rudolf Mernone. I due si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello, e qui sono diventati amici. Il loro rapporto è però cresciuto, trasformandosi in flirt e, poi, in una vera e propria relazione sentimentale. Tuttavia, poco tempo dopo, proprio Ilenia, attraverso i suoi social, ha comunicato la fine della storia con Rudolf: “Non ho voluto rispondere alle interviste di Rudolf perché non volevo coinvolgervi nuovamente, ma penso che avrete capito che oramai ci siamo lasciati, i motivi sono solo i nostri”, aveva scritto.

Ilenia Pastorelli ha un uomo ideale: “Ecco chi è”

Da allora non sono arrivate notizie ufficiali su una nuova relazione di Ilenia Pastorelli. L’attrice è stata associata, in qualche occasione, ad altri uomini per presunti flirt ma mai confermati. Oggi, dunque, è probabile che sia ancora single o che abbia mantenuto la sua nuova relazione totalmente nascosta. Ciò che sappiamo, tuttavia, è qual è il suo uomo ideale: “Mi attrae chi è chiuso, chi non è fanatico e un po’ nerd, chi non dà importanza a come si veste, chi non è egoriferito, chi non va dall’estetista a togliersi le sopracciglia, che tra l’altro fa un dolore cane”, ha rivelato in un’intervista di qualche tempo fa al Corriere.











