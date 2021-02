Fidanzato Ivana Spagna, chi è?/ Dopo Ugo Cerruti, un uomo più giovane di 18 anni e…

Con chi è fidanzata Ivana Spagna?

La vita sentimentale di Ivana Spagna è stata segnata dal matrimonio lampo con Patrick Debort, modello e arrangiatore musicale. I due si sono sposati a Las Vegas nel 1992, dopo 8 anni di frequentazione, ma le nozze sono durate solo una settimana. Dopo il divorzio, la cantante è stata fidanzata per quindici anni con il suo manager Ugo Cerruti. I due si sono lasciati nel 2016: “Ho rivoluzionato di nuovo la mia vita. Mi sono lasciata con Ugo, mio manager e avvocato. Stavamo insieme da quindici anni. Mi sono fatta coraggio e l’ho chiusa io. Ma lavoriamo ancora insieme perché io gli voglio un bene dell’anima”, ha detto la cantante in un’intervista a Vanity Fair. La Spagna aveva anche spiegato i motivi della rottura: “C’erano mille malintesi, tensioni, litigi e, diciamolo pure, tradimenti… Ora lui si può fare le sue storie e io sto più tranquilla. Senza dover ingoiare rospi”. In quell’occasione, ormai 5 anni fa, Ivana Spagna aveva confermato di essere single.

Ivana Spagna: la storia d’amore con un uomo molto più giovane

Nel 2019, a “Storie Italiane”, Ivana Spagna ha confessato di aver avuto una relazione con uomo di 18 anni più giovane: lei 64 anni, lui 46. A questa storia d’amore, la cantante ha dedicato la canzone “Nessuna come è te”, contenuta nell’album “1954”: “È successo pochissimo tempo fa, un anno fa circa. Era un sentimento bellissimo, ma con una differenza d’età notevole. Lui mi parlava di voler costruire una famiglia, e io ho ragionato sul fatto che alla mia età non avrei mai potuto dargli dei figli. Così sono arrivata alla conclusione di dovermi fare da parte”. I due si sono quindi lasciati di comune accorso. E ha aggiunto: “La storia era stata talmente bella, talmente folle che mi ha portato a scrivere questa canzone. A volte se si ama veramente bisogna sacrificarsi”.



