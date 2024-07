Fidanzato Jasmine Carrisi chi è?/ La figlia di Al Bano: “Io fidanzata? Ho bisogno dei miei spazi adesso”

Jasmine Carrisi è fidanzata oppure no? Tutto tace sulla vita privata della figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso che in rarissime occasioni si è sbottonata parlando della sua vita privata e sentimentale senza però menzionare il nome di nessun fidanzato. In occasione di una intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Jasmine ha confessato di aver presentato un solo fidanzato al papà che, presente in studio, ha commentato: “era un bravissimo ragazzo, ho conosciuto anche i genitori, una bella famiglia. Non sono riuscito a capire il perché della divisione, dovevo adottarlo”. Alla fine però la storia d’amore è naufragata con la figlia di Loredana Lecciso tornata single. Il motivo? La cantante non era ancora pronta a buttarsi in una storia d’amore seria, desiderosa, anzi, di avere i suoi spazi e di dedicarsi alle sue passioni prima di tutto.

Nonostante ciò, Jasmine si è detta desiderosa di diventare mamma presto, o comunque “non troppo tardi” – ha detto, per poi essere interrotta da papà Al Bano che ha precisato – “dovresti prima laurearti, poi portare avanti la tua carriera e, quando sarai tranquilla, fare quello che ti pare”. La figlia gli ha dato perfettamente ragione precisando: “prima metterò davanti musica e studio”.

Nella vita di Jasmine Carrisi non c’è nessun fidanzato o nuovo amore. In passato la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è stata fidanzata con l’ex fidanzato Alessandro Greco, un ragazzo coetaneo con cui si conosceva dai tempi della scuola, ma le cose non sono andate e i due hanno deciso di lasciarsi. Poi c’è stato il gossip di un possibile flirt con Giovanni Antonacci, il figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, smentito dalla diretta interessata che ha immediatamente chiarito: “onestamente non so come sia nata questa cosa. Io e Giovanni siamo solo amici”.

Infine Jasmine Carrisi è stata con il fidanzato Pierangelo Greco, un ex compagno di scuola, che dopo la relazione si è scoperto gay. Proprio il tiktoker sui social ha commentato la cosa: “vi sta facendo molto ridere la mia storia eterosessuale con la mia migliore amica Jasmine. Questa cosa fa molto ridere anche a me. È vero, siamo stati fidanzati. Lei adesso è la mia migliore amica. Saremo stati fidanzati forse due mesi. Poi ci siamo lasciati e solo dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda!”.











