Fidanzato Jasmine Paolini chi è?/ Concentrata solo finale del Rolan Garros 2024: “Sensazione stranissima”

Jasmine Paolini ha un fidanzato? Massimo riserbo sulla sua vita sentimentale

Da quando Jasmine Paolini ha iniziato la sua scalata di successo che l’ha portata alla finale del Rolland Garros 2024 l’attenzione su di lei anziché concentrarsi sui suoi meriti si è focalizzata sulla sua vita privata e sentimentale, Jasmine Paolini ha un fidanzato? E chi è? In realtà in queste ore tutti i nomi che circolano non hanno delle fonti certe e autorevoli. Certo è invece, che la campionessa di tennis che proprio oggi, 8 giugno 2024, si giocherà la vittoria del Roland Garros 2024 nella finale contro Iga Swiatek.

Sul fidanzato di Jasmine Paolini si sa poco, ma chi è la giovane tennista italiana che sta facendo sta facendo un figurone al Roland Garros 2024? Classe 1996 ha 28 anni ed è originaria di Lucca, in Toscana. Nata da papà italiano, Ugo, e da mamma polacca Jacqueline a sua volta di origini polacche e ghanesi. Si è avvicinata al tennis grazie al padre e soprattutto allo zio Adriano: è stato quest’ultimo a portarla la prima volta sui campi del Tc Mirafiume di Bagni di Lucca. A 15 anni, Jasmine dopo essere entrata a far parte del college federale di Tirrenia, comprende che avrebbe voluto trasformare la sua passione in una carriera professionistica nonostante i tanti dubbi iniziali dovuti alla sua altezza di 163 cm, consederata “troppo bassa per fare tennis”

Chi è Jasmine Paolini, dagli esordi nella classifica delle top 10 migliori tenniste al mondo

Jasmine Paolini esordisce a 19 anni tra le big alle qualificazioni degli Internazionali di Roma, nel 2017 arriva la partecipazione alle qualificazioni di uno Slam. Nel 2019, grazie alla finale del torneo ITF di Tokyo, la Paolini è entrata nella top 100, mentre nel 2021 a Portorose (Slovenia) ha conquistato il suo primo titolo battendo in finale la statunitense Alison Riske-Amritraj. Nel 2022 a Indian Wells ha sconfitto Sabalenka mentre nella primavera 2023, con le finali raggiunte ai Wta 125 di Firenze e Makarska, ha scalato la classifica arrivando tra le prime 50 della classifica mondiale. Un’escalation fatta di cuore, fatica e abnegazione che ora l’ha portata nelle top 10 mondiale delle migliori tenniste, prima di lei solo quattro italiane hanno raggiunto lo stesso ambito traguardo: Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

La 28enne tennista italiana al Rolland Garros 2024 dopo aver superato ai quarti la kazaka Elena Rybakina ha sconfitto in due set (6-3 e 6-1)) anche la russa Mirra Andreeva in semifinale ed adesso è pronta a disputare la finale con la polacca Iga Świątek, oggi 8 giugno 2024 a partire dalle 15.00 avversaria temibile in quanto definita la ‘Nadal’ in gonnella. Sui social dopo la vittoria in semifinale non ha nascosto tutto il suo stupore e la sua sorpresa: “Per me è un risultato incredibile, una sensazione stranissima. Sono emozionata. Un grazie gigante anche alla mia famiglia, che ha sempre creduto in me.”











