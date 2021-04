Fidanzato Malena, chi è?/ Lei rivela:”c’è stato un lungo corteggiamento ma…”

Malena è tra gli ospiti della terza ed ultima puntata di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo in onda questa sera su canale 5. Sogno di tantissimi uomini, l’attrice di film per adulti, sembrerebbe essere ufficialmente single. Su Instagram, Malena pubblica solo foto dei suoi lavori e e non c’è l’ombra di un compagno al suo fianco. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 a maggio del 2020, d’altronde, l’attrice raccontava di non essere in cerca di un fidanzato. “Non lo cerco. Ma se arriva la freccia,” puntualizza, “mi faccio pungere facilmente. Credo che le cose capitino al momento giusto, quando uno è maturo per viverle”, raccontava spiegando di avere difficoltà a trovare un affetto stabile per la sua immagine. “Ogni volta che trovo un ragazzo interessante, dopo le uscite a cena, puntualmente dice: ‘Ma tu sei Malena, sei abituata a Rocco’. Mi crolla il mondo addosso”, aggiungeva.

Malena, Felicissima Sera/ "Rocco è stato colpito dalla mia passione per il sess* e dal mio aspetto normale.."

Ex fidanzato Malena: “Non so se l’ho amato”

In passato, Malena ha vissuto una storia d’amore che l’ha fatta soffrire molto come raccontava lei stessa ai microfoni di Lorella Boccia nel programma Rivelo. Senza svelare l’identità dell’uomo che ha fatto parte della sua vita per un po’ di tempo, raccontava: “C’è stato un lungo corteggiamento, non voglio chiamarlo amore perché non so se l’ho amato, adesso non merita più quella parola. Se una persona ti chiede di svestirti dei tuoi abiti da Malena e di essere Milena e tu questo glielo dai nel rispetto della sua popolarità e poi ricevi una forte delusione sentendoti giudicata proprio per il tuo lavoro, non posso più chiamarlo amore”. Da quando ha parlato d’amore in queste interviste è passato un po’ di tempo. Sarà riuscita a trovare finalmente un fidanzato?

