Fidanzato Manuela Ferrera, chi è?/ Un attaccante di Serie A? Gli indizi dicono…

Dopo il breve flirt con l’argentino Gonzalo Higuain qualche anno fa, Manuela Ferrera è nuovamente fidanzata con un calciatore. Lo scorso gennaio, nello studio di Tiki Taka condotto da Chiambretti, la showgirl ha rivelato di essere felice accanto al nuovo fidanzato: un attaccante di Seria A di cui ha preferito, per il momento, non svelare l’identità. Manuela ha però rivelato che il calciatore gioca in una squadra che si trova attualmente nella parte bassa della classifica di campionato. La meteorina non ha nascosto di provare una certa attrazione per Federico Chiesa “ha un non so che di speciale” e per Kevin Prince-Boateng “è molto simpatico“. Non è la prima volta che la modella bresciana è legata a un calciatore: in passato la Ferrera è stata per otto mesi al calciatore portoghese Ricardo Quaresma.

Manuela Ferrera: chi è il nuovo fidanzato?

Nel 2018 Manuela Ferrera è stata paparazzata dal settimanale Nuovo insieme all’ex calciatore ed ex tronista Giorgio Alfieri. I due si sono conosciuti durante una cena, finito di mangiare, Giorgio si è offerto di riaccompagnare a casa Manuela e lungo la strada i due si sono scambiati un bacio passionale: “Giorgio è un bellissimo ragazzo, si è offerto di accompagnarmi a casa e così è scattato questo bacio. Devo dire che ne è valsa proprio la pena! È una bella conoscenza che stiamo portando avanti, ma non sarà facile: lui vive a Roma, io ho appena preso casa a Milano 2. Quel bacio è rimasto l’unico. Non ci siamo ancora rivisti”, aveva detto la Ferrera al settimanale condotto da Signoretti. La frequentazione non ha avuto ulteriori sviluppi e adesso la showgirl, pronta a sbarcare sull’Isola dei famosi 2021, è nuovamente fidanzato: il misterioso calciatore farà il tifo per lei?

