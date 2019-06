Fidanzato Marco Carta, chi è/ “Non è famoso e non gli interessa diventarlo”

Chi è il fidanzato di Marco Carta? In molti se lo chiedono visto che recentemente il cantante ha parlato dei suoi progetti futuri. Indagato per il furto delle magliette, il cantante aveva confessato a Vieni da me di avere un compagno da qualche anno e di sognare una famiglia. La convivenza tra i due va a gonfie vele, quindi in futuro potrebbe esserci spazio per il matrimonio. Marco Carta si sente pronto per questo passo, e infatti il matrimonio è nei programmi suoi e del fidanzato, ma questo non vuol dire che possiamo già sentire il profumo dei fiori d’arancio. Nessuna data, almeno per ora, ma di sicuro le nozze non ci sono ancora state, a differenza di quanto aveva insinuato qualcuno. «Qualche tempo fa circolava sul web la voce che mi fossi sposato segretamente ma non è vero», aveva dichiarato Marco Carta da Caterina Balivo, confermando che comunque è un passo che vuole fare con il suo fidanzato.

FIDANZATO MARCO CARTA “NON È FAMOSO”

Comunque del misterioso fidanzato di Marco Carta non si sa praticamente nulla. E questo perché il cantante sardo è molto riservato, infatti non si è fatto mai paparazzare in sua compagnia. Intanto pensa anche all’eventualità di diventare padre. Dopo aver fatto coming out lo scorso ottobre, e aver rivelato di avere un fidanzato da qualche anno, volge lo sguardo al futuro e ai passi che intende fare. «Non mi dispiacerebbe neanche avere un figlio e in ogni forma, per dare a un figlio quella che a me è mancato. Mi vedo a darmi al 100 per cento a un figlio o a una figlia. Ma è un discorso gigantesco», aveva dichiarato nella sua ultima intervista a Vieni da me. I due stanno insieme da tre anni, come raccontato da Marco Carta al Corriere della Sera: «Non è famoso, non gli interessa diventarlo. Unione civile? Sicuramente succederà». E magari in quell’occasione deciderà di uscire allo scoperto col fidanzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA