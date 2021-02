Fidanzato Marina Suma, chi è?/ Tutto tace sui social, ma nella vita dell’attrice…

Chi è il fidanzato di Marina Suma? L’attrice che oggi è ospite nel programma di Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno” ha sempre stata molto riservata. Dopo il grandissimo successo ottenuto con Sapore di mare recitando accanto a Jerry Calà, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nonostante il successo e la popolarità, tuttavia, Marina Suma non ha mai sventolato la propria vita privata preferendo proteggerla da gossip e pettegolezzi. Pur essendo molto presente su Instagram dove condivide foto della sua quotidianità mostrandosi in tutta la sua bellezza con cui continua ad incantare il pubblico, non condivide mai foto in cui si mostra accanto ad un compagno. Nella vita di Marina Suma, dunque, c’è un fidanzato?

FIDANZATO MARINA SUMA: NELLA VITA DELL’ATTRICE UN COMPAGNO DA ANNI

Marina Suma non ama parlare della propria vita privata. Nelle varie interviste, difficilmente parla della sua vita sentimentale anche se, dalle indiscrezioni, pare che nella sua vita ci sia da almeno quindici anni un compagno la cui identità è top secret. Di lui, infatti, non si sa assolutamente nulla e, anche dai profili social dell’attrice, arrivano indizi. L’attrice, inoltre, non ha avuto figli come ha svelato lei stessa in un’intervista di qualche tempo fa. «Ho fatto di tutto e di più, ma poi ho lasciato perdere. Ma va bene così, si vive in serenità anche senza figli». Ai microfoni di Serena Bortone, nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno, la Suma svelerà qualche dettaglio in più della sua vita privata? Lo scopriremo tra poco.



