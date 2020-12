Fidanzato Martina Nasoni, chi è?/ Single o riavvicinamento con Daniele Dal Moro?

Martina Nasoni, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, ha da poco pubblicato la sua autobiografia dal titolo “Questo cuore batte per tutte e due“, come un verso della canzone di Irama “La ragazza con il cuore di latta“, ispirata alla sua storia. In una recente intervista a Gossip e Tv, Martina ha dichiarato di essere single: “Assolutamente free”. In questo momento la giovane influencer, affetta da cardiomiopatia ipertrofica, è concentrata sulla sua carriera e sul prossimo intervento al cuore. Quest’estate la vincitrice del Grande Fratello 16 era stata avvistata con Matteo Guidetti, ex corteggiatore di Sara Shaimi a Uomini e Donne, ma già ad agosto al settimanale Di Più aveva confermato la fine della loro frequentazione. Prima di Matteo Guidetti, Martina Nasoni ha avuto un rapporto piuttosto tormentato con Daniele Dal Moro, conosciuto dentro la casa del Grande Fratello.

MARTINA NASONI: SINGLE O RIAVVICINAMENTO CON DANIELE DAL MORO?

Dopo una breve relazione, infatti, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati e il ragazzo ha provato a cercare l’amore a Uomini e Donne. Il suo percorso si è concluso prima del previsto, non solo a causa dell’emergenza sanitaria, ma anche perché Daniele non era realmente interessato a conoscere nessuna delle corteggiatrici. Terminata l’esperienza all’interno del dating show di Canale 5, si è più volte vociferato di un possibile riavvicinamento tra Daniele e Martina. Lo scorso ottobre alcuni attenti utenti del web si sono accorti, grazie alle storie di Instagram, che Martina Nasoni e Daniele Dal Moro erano a cena insieme nello stesso ristorante prima e poi nel bar di uno dei migliori amici dell’ex gieffino. Poco dopo Martina ha prontamente cancellato le sue storie. I due vogliono riprovarci senza pressioni dall’esterno? O forse sono rimasti amici?



