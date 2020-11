FIDANZATO MIETTA, CHI È?/ “E’ di Milano e mi piace molto, ma non è del mondo musica”

Si parla anche di amore negli studi di Oggi è un altro giorno con Mietta: “Gli amori sono stati non tanti ma importanti – ha spiegato – li ho tutti quanti amati per quello che erano ,con grande propensione all’amore, l’importante è mantenere sempre ciò che sei. Uomini che tendevano ad annullarmi? Probabilmente mi è successo, ma alle storie più importanti non è accaduto, come Antonello il padre di mio figlio, poi un’altra persona con cui sono stata per anni. Do molta importanza all’amore, quello sì – ha proseguito – la donna del sud mette tanta passionalità nelle cose che fa, io preferisco essere sempre chiara, sincera, ripaga sempre, è sbagliato non esserlo. Io non mi sono mai sposata ma mi voglio sposare. C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story – ha raccontato Mietta parlando del suo attuale fidanzato – sto con una persona, un uomo che mi piace molto e vediamo ciò che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle perchè hanno questa potenzialità infinita. Non è di milano non fa parte del mio mondo ma abbiamo molte affinità. Mi aspetti con l’abito bianco? Ma no dai, parliamo di musica”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FIDANZATO MIETTA CHI E’? SPUNTA UNA FOTO…

Chi è il fidanzato di Mietta? Nella vita della cantante che oggi, martedì 17 novembre sarà ospite del programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, in onda su Raiuno, ci sarebbe un altro uomo. Quello più importante resta sicuramente il figlio Francesco, nato dalla sua storia, ormai finita, con Davide Tagliapietra, ma sbirciando sul profilo Instagram dell’artista, spuntano alcune foto in cui la cantante è mano nella mano con un uomo. Chi sarà il fortunato? La cantante ha trovato un nuovo amore? L’ultima foto in cui la mano di Mietta stringe quella di un uomo misterioso risale allo scorso 4 ottobre e, andando ancora più indietro, una foto molto simile è stata pubblicata lo scorso luglio. Pochi indizi che fanno pensare alla presenza di un compagno nella vita dell’artista. Chi sarà il fortunato?

FIDANZATO MIETA, LA CANTANTE NON COMMENTA

Mietta, pur pubblicando foto di due mani che s’incrociano, non svela l’identità di colui che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. La cantante, riservata sulla propria vita privata, preferisce non svelare nulla del suo stato sentimentale anche se, ai microfoni di Serena Bortona, potrebbe svelare qualche dettaglio in più dell’uomo che, da qualche mese, le stringe la mano. I fans, di fronte alle foto che la loro beniamina pubblica sui social, si dicono felici per lei non chiedendo assolutamente i dettagli. Mietta, dunque, ha ufficialmente trovato un nuovo fidanzato? Oltre al figlio Francesco, Mietta avrà anche un altro uomo nel suo cuore? Il mistero, per ora, continua.





