Fidanzato misterioso Soleil Sorge, chi è?/ Lei “Lo conosco da 4 anni, quest’estate…”

I racconti di Soleil Sorge all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non sono passati inosservati. L’influencer a più riprese ha parlato di un presunto fidanzato misterioso, sebbene la stessa Vippona non abbia mai usato questo termine per definirlo. Sicuramente nel cuore di Soleil ci sarebbe una persona speciale ma al momento la giovane non avrebbe ancora fornito una definizione precisa del tipo di relazione che ha lasciato fuori dalla Casa del GF Vip prima dell’inizio della sua avventura televisiva.

Intanto nei giorni scorsi sopra la spiatissima Casa sono volati tre aerei indirizzati alla Sorge e contenenti un messaggio proveniente proprio dal misterioso uomo. Sugli striscioni si citava Paulo Coelho ed il suo libro Le Valchirie. Un messaggio che a Soleil sarebbe apparso più che chiaro ma che fuori dal reality avrebbe in tanti portato a domandarsi chi possa essere il misterioso fidanzato dall’identità oscura che lei si è limitata a chiamare “Superman”. Dopo l’importante segnale aereo, ora Soleil ha preso consapevolezza che anche lui la starebbe aspettando all’esterno, riaccendendo i suoi sentimenti nei confronti del ragazzo.

Le indiscrezioni sull’identità del ragazzo

A parlare del fidanzato misterioso di Soleil Sorge svelando qualche dettaglio in più, era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che con una Story su Instagram avrebbe confermato la presunta relazione tra l’influencer e il ragazzo, tale Carlo Domingo, titolare della Domingo Comunication, agenzia di comunicazione seguita da molti influencer su Instagram.

La stessa Deianira aveva postato anche una loro foto insieme risalente alla scorsa estate scrivendo: “Questo dovrebbe essere il fidanzato di Soleil, quindi la Duran si mettesse l’anima in pace che Alex non gli interessa proprio”. Nello scatto, i due sono immortalati mentre chiacchierano amabilmente seduti ad un tavolo. Nelle passate ore, Soleil si è confidata a cuore aperto con Katia Ricciarelli e per la prima volta ha abbassato ogni barriera svelando qualcosa in più sulla sua relazione, dicendosi stupita dei suoi stessi sentimenti: “Stavo vivendo con muri e paure ma pronta ad accogliere qualcosa di bello. Questa è la prima volta che una persona riesce a buttarmi queste cose giù con tanta sicurezza”.

Com’è nata la loro storia tra Soleil Sorge e il misterioso fidanzato

I tre aerei ricevuti da Soleil Sorge sono stati una conferma ulteriore. E’ quanto la giovane ha confidato a Katia spiegando anche come è nata la loro conoscenza: “E’ una persona che conoscevo già da quattro anni. Questa estate ci siamo riavvicinati dopo che lui si è lasciato con la fidanzata”, ha svelato. Un racconto emozionante che inizia da una amicizia, prima che qualcosa accadesse tra i due, proprio durante la passata estate.

Lui avrebbe cancellato la partenza per Napoli per restare con Soleil a Roma. Soleil ha svelato le passeggiate fatte per le vie della Capitale, il ballo insieme in un localino con musica latina, poi un gioco con una promessa: quella di fare un viaggio insieme. “Lui mi scrive dicendomi che aveva un pensiero per me e mi ha portato il libro dei Florio con una dedica: “Mi auguro che la Sicilia, una terra di grande magia e forti sensazioni possa aiutarti a ritrovare la tua illuminazione” facendomi capire che voleva andare in Sicilia”, ha raccontato ancora alla Ricciarelli. Due giorni dopo Soleil ed il misterioso fidanzato erano a Palermo: “siamo stati venti giorni. Indossiamo lo stesso profumo ed abbiamo gli stessi gusti musicali… è assurdo”, ha chiosato.

