Fidanzato Nathaly Caldonazzo/ Dall’amore per Massimo Troisi al tradimento di Andrea Ippoliti

Massimo Troisi: il grande amore di Nathaly Caldonazzo

Massimo Troisi è stato il grande amore di Nathaly Caldonazzo, così la showgirl ha definito l’attore napoletano morto nel 1994 durante un’intervista a Verissimo. All’epoca della loro relazione l’attrice aveva solo 24 anni ed è stata al fianco di Troisi negli ultimi due anni della sua vita. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Nathaly ha ricordato la sua storia d’amore con Troisi, partendo dal loro primo incontro: “Fu in un ristorante romano, notai che mi guardava sempre e chiesi alla mia amica cosa volesse, ricordo che andavo anche a vedere i suoi film e non mi piacesse molto per quell’accento. Quando uscì dal ristorante lo salutai e lui mi cercò per molto tempo, riuscì a trovarmi quando il suo migliore amico si mise con la parrucchiera di mia sorella”. Pur essendo passati tanti anni, Nathalie ha detto di ricordare tutto del loro amore: “Massimo mi manca. Manca al mondo un essere umano speciale come lui”.

Nathaly Caldonazzo/ "Io vittima di violenza psicologica, alcuni uomini..."

Andrea Ippoliti: l’ultimo incontro con Nathaly Caldonazzo

L’ultimo compagno noto di Nathaly Caldonazzo è stato Andrea Ippoliti. Nel 2019 la coppia ha partecipato a Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro amore. Durante il programma, però, Ippoliti ha tradito l’attrice con la tentatrice ventenne Zoe Mallucci, sancendo così la fine della loro relazione. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo ha avuto un confronto con l’ex fidanzato. Ippoliti si si è presentato nella casa del GF Vip dopo aver sentito alcune frasi dell’attrice nei suoi confronti. Dopo essersi assunto le responsabilità di quanto successo tra loro in passato, Ippoliti ha detto: “Tu mi hai definito con degli aggettivi molto forti, mi hai dato del narcisista patologico, del deficiente. Io a casa ho tre figli che guardano”. Ma la Caldonazzo non ha voluto sentire ragioni: “Però non ti interessava avere figli a casa quando te la facevi con la ventenne, no?”. L’attrice ha rivelato di aver sofferto molto a causa sua e lo ha definito un “pagliaccio”.

LEGGI ANCHE:

NATHALY CALDONAZZO CHOC SUL PADRE MARIO/ "Violenza fisica contro mia madre, io..."Riccardo Sangiuliano, ex Nathaly Caldonazzo/ Figlia Mia: "Qualcosa di meraviglioso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA