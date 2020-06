Fidanzato rinuncia a matrimonio prima del sì/ Cassazione: deve pagare abito da sposa

Pubblicità

Il fidanzato che “scappa” prima del matrimonio è tenuto a pagare l’abito da sposa inutilizzato. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 17506, secondo cui deve sostenere anche le spese della promessa sposa. Pur evidenziando il fatto che la scelta del matrimonio è libera e incoercibile, la Corte di Cassazione ricorda che la rottura della promessa, se manca un giustificato motivo, comporta l’obbligo di rimborso. Nel caso specifico, il promesso sposo aveva provato a giustificare la sua “retromarcia” prima parlando dell’opposizione dei genitori alle nozze, salvo poi spiegare che il rifiuto era legato ai dubbi sui reali sentimenti della fidanzata, che forse era interessata solo ai suoi soldi. L’uomo temeva dunque che quello fosse solo un matrimonio di interesse e quindi si è tirato indietro prima di andare all’altare. Si tratta di denaro che l’uomo non spendeva volentieri visto che, come riportato dal Sole 24 ore, ha trascinato l’ex fidanzata in tribunale pur di non restituirle 3mila euro, cioè la somma dell’abito da sposa e piccole altre spese.

RINUNCIA A MATRIMONIO? FIDANZATO DEVE PAGARE ABITO DA SPOSA

Nonostante la delusione per la fine della relazione, il ricorrente aveva fatto un calcolo delle spese sostenute dall’ex fidanzata e ritenuto che gli esborsi che aveva sostenuto, e per i quali richiedeva un rimborso, in realtà erano stati minori. Ma la Cassazione, come riportato dal Sole 24 ore, spiega che il giudizio di legittimità non è la sede adatta per fare i “conti”. E non credono neppure al fatto che la decisione di rinunciare al matrimonio fosse stata presa insieme o che fosse arrivata venti giorni prima dell’altare. E questa non è una circostanza di poco conto, perché in tal caso la domanda di risarcimento sarebbe stata intempestiva, in quanto arrivata oltre l’anno previsto. I giudici della Suprema Corte hanno dato maggiore credibilità ai testimoni, secondo cui il rifiuto è arrivato solo sei giorni prima delle nozze e che la donna lo aveva subito. E quindi al promesso (e mancato) sposo non resta ora che pagare.



