Fidanzato Rodrigo Alves, chi è?/ Ken Umano, i rumors sui suoi flirt

Rodrigo Alves, famoso anche come Ken Umano, sarà il capitano della squadra dei Mutanti nell’ultima puntata di Ciao Darwin 8, in onda questa sera. Se la passione per la chirurgia plastica da parte di Alves è cosa ben nota a tutti, molto meno lo è la sua vita privata. Alcuni fan si chiedono, infatti, se Rodrigo sia innamorato e se, quindi, abbia un fidanzato oppure sia single. Nonostante su questo aspetto il Ken Umano sia da sempre molto riservato, ciò che ad oggi si sa è che c’è una persona speciale in questo senso nella sua vita. Rodrigo Alves in alcune occasioni pubbliche, anche qualche ospitata nel salotto di Barbara d’Urso, ha è dichiarato di essere “asessuato” e per nulla propenso al contatto fisico. Cosa che quindi spiegherebbe il perché non ha mai fatto menzione ad un fidanzato.

RODRIGO ALVES E GIACOMO URTIS: AMORE O AMICIZIA?

In questi anni di notorietà, non sono però mancati gossip su Rodrigo Alves e possibili flirt. Due anni fa si vociferava di una possibile storia d’amore con il noto chirurgo delle star Giacomo Urtis. Quest’ultimo aveva confermato di una loro breve liason, poi però terminata. Ecco le sue dichiarazioni a Novella2000: “i nostri rispettivi impegni ci allontanano. – aveva ammesso Urtis – Alla fine del 2017 sono andato a trovarlo a Londra, dove vive quando è in Europa: siamo stati molto bene insieme, ma è durata pochi giorni. Mi ha riempito di attenzioni, e se vivesse in Italia e avesse più tempo da dedicare a una storia con me, non nascondo che penserei ad un legame importante”. Diverse sono però state le dichiarazioni del Ken Umano che ha smentito tutto: “Con Giacomo Urtis ho un’amicizia molto bella che può essere confusa dagli altri come una storia d’amore”.

