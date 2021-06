Fidanzato Romina Carrisi, chi è?/ Un misterioso dottore al suo fianco

Il fidanzato di Romina Carrisi chi è? E’ arrivato il momento di chiederselo visto che proprio nel pomeriggio potrebbero arrivare rivelazioni importanti proprio sulla giovane figlia di Al Bano e Romina in quanto ospite a Oggi è un altro giorno. Proprio lei ieri aveva annunciato la sua partecipazione di oggi annunciando un’intervista speciale ed è proprio per questo che adesso si pensa che ci possa essere un annuncio, magari l’annuncio, che tutti si aspettano, arriveranno le nozze per lei dopo questo anno complicato? In molti però sono all’oscuro del fatto che il fidanzato di Romina Carrisi esiste e che dovrebbe essere un medico che la fa sentire amata e al sicuro. Ma chi è questo dottore misterioso e come si sono conosciuti?

Romina Junior Carrisi, figlia Al Bano/ "Ho rischiato tanto con un edema alle corde vocali"

Il fidanzato di Romina Carrisi, chi è?

Dettagli ulteriori sul fidanzato di Romina Carrisi e sulla sua identità potrebbero arrivare nel salotto di Serena Bortone anche se recentemente, la piccola di casa Carrisi, ha rilasciato un’intervista rivelando proprio di aver ripreso in mano la sua vita accanto ad un uomo che è lontano dal mondo dello spettacolo. In questo momento sta bene e sta bene accanto al misterioso fortunato con il quale, però, ha deciso di andare con i piedi di piombo. Al momento non sappiamo altro visto che l’uomo non è mai comparso ufficialmente nemmeno sui social accanto a lei ma con l’arrivo delle vacanze e i primi viaggi post lockdown le cose potrebbero cambiare magari anche a favore dei settimanali e dei paparazzi.

