Fidanzato Sarah Altobello: il rapporto con Tony Toscano/ Flirt con Luca Onestini?

Fidanzato Sarah Altobello: il legame con Tony Toscano

Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump, è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Pugliese, con un carattere diretto ed esuberante, Sarah è pronta ad animare la casa e a creare anche numerose dinamiche, anche sentimentali. Della sua vita privata non si sa tantissimo, ma spunta il legame speciale con il manager Tony Toscano con cui sembrava fosse anche fidanzata. Tuttavia, tra i due, a quanto pare, non si sarebbe alcun fidanzamento come ha poi raccontato lei nel corso di un intervento rilasciato a Pomeriggio 5. “Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager e se ne farà una ragione”, le parole della Altobello.

Tra Sarah e Tony Toscano, dunque, ci sarebbe solo un rapporto lavorativo basato su un affetto sincero e sul rispetto. La conferma arriva anche dal profilo Instagram di Tony Toscano che, nell’annunciare la partecipazione della Altobello al Grande Fratello Vip 2022, ha scritto: “Questa sera su Canale 5 ore 21:30 la mia carissima artista Sarah Altobello entrerà nella casa del GF VIP di Alfonso Signorini come concorrente. Ricordate che la felicità è fatta di sincerità, rispetto, educazione e amore per gli altri”.

Sarah Altobello, flirt con Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022

Sarah Altobello, dunque, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, entra da single? Tra gli inquilini della casa, con chi potrebbe avere un flirt? Tra i tanti uomini, il web è pronto a puntare su Luca Onestini che, dopo la partecipazione al GF Vip nel 2017, è pronto a ripetere l’esperienza per regalare emozioni e colpi di scena. Entrambi giovani e belli, tra Sarah e Onestini potrebbe scattare la scintilla?

La Altobello potrebbe essere attratta anche da Luciano Punzo che, pare, sia tornato ufficialmente single dopo la storia con Manuela Carriero, incontrata durante l’esperienza da tentatore a Temptation Island. Sono diversi, comunque, i concorrenti single per cui la Altobello potrebbe perdere la testa.

