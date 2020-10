Fidanzato Selvaggia Roma, chi è?/ Dopo Francesco Chiofalo e Luca Muccichini, rumors..

Selvaggia Roma è pronta a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e lo farà da single. Dopo essere diventata popolare partecipando a Temptation Island con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma che è molto seguita sui social, è una nuova concorrente del reality show. Con un carattere allegro e spumeggiante animerà sicuramente la casa e lo farà con il cuore libero. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, nella vita di Selvaggia, per il momento, non ci sarebbe nessun fidanzato. Esattamente come Giulia Salemi, dunque, Selvaggia entrerà nella casa da single? A quanto pare sì. Chiusa la storia con Francesco Chiofalo, Selvaggia si è fidanzata con Luca Muccichini, ma anche la storia con quest’ultimo è finita. Dal suo profilo social non arrivano indizi che facciano pensare alla presenza di un fidanzato. Selvaggia, dunque, è single?

SELVAGGIA ROMA PUNTA PIERPAOLO PRETELLI?

Single e con tanta voglia d’innamorarsi? Selvaggia Roma potrebbe trovare qualcuno che le potrebbe far battere il cuore nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Con Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Massimiliano Morra ed Enock tutti fidanzati, l’unico libero resta Pierpaolo Pretelli che, dopo aver a lungo corteggiato Elisabetta Gregoraci, potrebbe ritrovarsi al centro di un quadrilatero che potrebbe comprendere Selvaggia Roma, ma anche Giulia Salemi. Decisa, determinata e con un carattere forte, Selvaggia è pronta a rubare la scena alle attuali inquiline della casa di Cinecittà e potrebbe farlo lanciando la sfida proprio ad Elisabetta Gregoraci. Il cuore di Selvaggia, dunque, batterà nella casa del Grande Fratello Vip 2020? I fans del reality sono pronti ad assistere ad interessanti corteggiamenti.



