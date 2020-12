Fidanzato Simone Morandi ‘Simon and the stars’, chi è?/ Tutto tace sui profili…

Simon and the stars è uno degli astrologi più conosciuti dal pubblico televisivo. Nato Simone Morandi è un avvocato che ha scoperto la passione per l’astrologia. Le sue previsioni sull’oroscopo sono conosciutissime mentre della sua vita privata si sa davvero poco. Non si sa, infatti, se nella vita di Simon and the stars ci sia un amore solido o appena nato. Nonostante abbia rilasciato a diverse interviste e abbia partecipato anche a Pechino Espress, Simone non ha mai svelato niente della propria sfera privata preferendo parlare della propria professione. Oggi, venerdì 11 dicembre, tuttavia, Simone and the stars sarà ospite di Serena Bortone nel corso dell’ultima puntata settimanale del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno”. Svelerà qualcosa in più della sua sfera privata?

SIMON AND THE STARS SINGLE O HA UN FIDANZATO?

Abituato a fare previsioni su tutti i segni dello zodiaco prevedendo ciò che potrebbe accadere nella vita lavorativa e in amore, Simone Morandi sarà riuscito a trovare l’amore della sua vita? Sui suoi profili social non c’è traccia della sua sfera privata. Super riservato, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del proprio privato solo facendo riferimento alla reazione del padre, avvocato come lui, di fronte alla sua scelta di dedicarsi anche all’oroscopo. «Papà guarda da lontano quello che faccio, ma è abbastanza sbalordito dalla mia determinazione e dal successo che sto avendo», ha raccontato Simon and the stars. Oltre a parlare di oroscopo, a Oggi è un altro giorno parlerà anche di sè?



© RIPRODUZIONE RISERVATA