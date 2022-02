Fidanzato Soleil Sorge, chi è?/ Scoop a Mattino 5 “Esiste, hanno trascorso l’estate…”

Soleil Sorge, da quasi cinque mesi, è la protagonista del triangolo amoroso più discusso della storia del Grande Fratello Vip 2021 ovvero quello con Alex Belli e Delia Duran. Soleil Sorge, tuttavia, ha sempre spiegato di aver con Alex Belli un semplice rapporto d’amicizia e di avere un fidanzato ad aspettarla. Negli scorsi mesi, sulla casa del Grande Fratello Vip 2021, il passaggio di alcuni aerei hanno portato dei chiari messaggi a Soleil che durante l’incontro con la madre, ha chiesto se tale persona c’è ancora. La risposta è stata affermativa, ma finora non si è mai mostrato.

Tuttavia a svelare l’esistenza del fidanzato di Soleil Sorge è il paparazzo Andrea Franco Alajmo che, nel corso della puntata di Mattino 5, ha parlato proprio del ragazzo che ha nel cuore Soleil Sorge. Senza svelare il nome, il paparazzo ha confermato la sua esistenza.

Fidanzato Soleil Sorge, parla il paparazzo Andrea Franco Alajmo

Il mistero sul fidanzato di Soleil Sorge è stato risolto dal paparazzo Andrea Franco Alajmo che, nel corso della puntata del 1° febbraio di Mattino 5, ha detto: “Il fidanzato di Soleil è un imprenditore siciliano con cui ha passato l’estate, esiste davvero, la domanda non è più se esiste, ma se persiste”.

Nel corso della trasmissione di canale 5, il paparazzo ha parlato anche di Delia Duran e Alex Belli e del loro rapporto che continua ad essere al centro delle dinamiche della sesta edizione del reality show. “Delia non ha chiuso nulla, lo ha lasciato in diretta, poi ha detto che ora che esce sistemeranno la storia, non li separerà nessuno, chi si somiglia si piglia”, ha concluso.

