Fidanzato Tommaso Zorzi/ “Francesco Oppini? Vorrei un uomo così nella mia vita”

Tommaso Zorzi in stanza con Samantha de Grenet fa l’identikit del suo uomo ideale, partendo dall’ultima apparizione di Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere uscito volontariamente dalla casa, il figlio di Alba Parietti è rientrato per avere un breve confronto con l’amico, che ha confessato di essersi innamorato di lui dopo la sua uscita. “Lui era fermo da uomo, rassicurante, ti ha detto un sacco di cose belle: ‘io faccio quello che vuoi, se vuoi che faccio un passo indietro lo farò, ma solo se lo vuoi tu’…”, dice la de Grenet. Tommaso, che ricorda con emozione quel momento, risponde: “È un uomo. Io vorrei un uomo così nella mia vita. Non voglio bambocci, muscoli… non mi interessa niente. Mi devi pendere di testa. Non mi devi far annoiare, non devi essere banale non mi devi dare per scontato, non ti devo dare per scontato. Deve essere una scelta ogni giorno”. Samantha de Grenet lo rassicura: “Amore arriverà vedrai”.

Tommaso Zorzi: l’identikit del suo fidanzato ideale

Tommaso Zorzi racconta a Samantha de Grenet perché si è sposato nella camera arancione: “Dopo il primo litigio con Francesco ho cambiato letto, poi lui mi ha raggiunto”, ricorda con un sorriso. “Lui è molto simile a te per alcune cose, come educazione, come personalità, è molto maturo ed elegante. Parla bene ma è anche divertente”, dice la de Grenet, dispiaciuta di non aver potuto conoscere Francesco Oppini. E aggiunge: “Ti vuole bene veramente, si è visto”. Tommaso Zorzi aggiunge che l’incontro nel Cucurio per lui è stato “come una scena di un film, ho pianto molto” e che spesso lo rivede nelle clip. La showgirl allora gli pone un’ultima domanda: “Un giorno ti sposeresti?”. Il giovane influencer non ha dubbi: “Si certo!”, rivelando il suo desiderio di creare una famiglia.

