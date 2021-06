Fidanzato turco di Cristiano Malgioglio/ “Mi guardava come un serpente affamato”

Cristiano Malgioglio e il fidanzato turco: il paroliere e personaggio televisivo ospite della nuova puntata di “Verissimo Le Storie” si è raccontato a cuore aperto soffermandosi anche sulla sua vita privata e sentimentale. Non è una novità che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è felicemente innamorato di un 38enne turco di cui però si conosce davvero poco. Nemmeno il nome è stato svelato dalla Zia Malgy che però ha confessato come è stato il loro primo incontro: “eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”. Per Malgioglio si tratta di un nuovo amore dopo la lunga relazione, di circa dieci anni, con un giovane ragazzo di origini tedesche. Nel 2020 si sono lasciati, ma poco dopo il cantautore ha ritrovato la felicità tra le braccia di un affascinante turco. A rivelarlo è stato proprio Malgioglio ospite di Domenica In di Mara Venier: “è stato il classico colpo di fulmine. Lui non sapeva nulla di me. Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano. Inizialmente davo il merito al mio ciuffo poi ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”.

Cristiano Malgioglio e il fidanzato: “ha avuto il Covid, è stato due mesi in ospedale”

Un amore importante quello tra Cristiano Malgioglio e il suo fidanzato turco, anche se nell’ultimo anno i due sono stati separati a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il Covid-19, infatti, ha impedito alla coppia di vedersi come ha raccontato proprio l’opinionista televisivo dalle pagine del settimanale Chi: “il fatto è che sono otto mesi che non ci vediamo, ma lui è un ragazzo meraviglioso, è bellissimo. Si è ammalato di Covid e mi ha spezzato il cuore. È stato due mesi in ospedale, ma ora è uscito, è forte ed è salvo”. A chi gli domanda qualche dettaglio in più sul suo fidanzato, la Zia Malgy ha rivelato: “è un nutrizionista che, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul. E’ bello come il sole, adoro tutto di lui, soprattutto i denti, che sono bianchi come spicchi d’aglio, diciamo mandorle, va”.

