Fidanzato turco di Cristiano Malgioglio/ “Sono otto mesi che non ci vediamo”

Cristiano Malgioglio sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo il successo della sua partecipazione alla seconda edizione del reality show e il ruolo di opinionista per i due anni successivi, il paroliere ha deciso di rimettersi in gioco anche per ritrovare quella socialità annullata dall’emergenza sanitaria. Qualche mese fa Cristiano Maglioglio ha rivelato di essere fidanzato due anni con un uomo turco di 38 anni: “A separarci sono quasi 2000 chilometri ma per fortuna la tecnologia aiuta anche due innamorati come noi. È un nutrizionista e, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul”, aveva rivelato a Chi. Il paroliere ha raccontato anche il loro primo incontro: “Il classico colpo di fulmine. Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”.

CRISTIANO MALGIOGLIO: IL FIDANZATO TURCO MALATO DI COVID

In una recente intervista a Chi, Cristiano Malgioglio ha rivelato che il suo fidanzato si è ammalato di Covid: “Il fatto è che sono otto mesi che non ci vediamo, ma lui è un ragazzo meraviglioso, è bellissimo. Si è ammalato di Covid e mi ha spezzato il cuore. È stato due mesi in ospedale, ma ora è uscito, è forte ed è salvo”. In quell’occasione il paroliere ha svelato di aver scritto un libro, una raccolta di lettere d’amore, vere e fittizie. Tra queste anche una lettera scritta per il suo amore lontano, nei giorni di malattia: “Penso che questa sarà la lettera che Alfonso nella leggerà nella casa del GF Vip. Le mie sono parole strazianti, ma adesso sta bene ed è bello come il sole”, ha concluso Malgioglio. Il futuro concorrente del Grande Fratello, sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ha una sua chiara e precisa idea di cosa sia l’amore: “È una carezza senza una ragione, è l’altro che per un istante o per tutta la vita mette da parte il suo ego per spazio al tuo mistero e ti chiede un sorriso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA