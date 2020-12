Fidanzato Valeria Marini, chi è?/ “Sono single. Fidanzata soltanto con il pubblico”

Valeria Marini, ospite questo pomeriggio di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha recentemente confermato la fine della sua storia d’amore con Gianluigi Martino. “Adesso sono single ma non sono sul mercato, sono fidanzata con il mio lavoro e il mio pubblico. Sto lavorando a nuovi progetti e su un nuovo brano che ho già registrato con un rapper internazionale ma non si può dire chi è”, ha dichiarato la showgirl durante un’intervista a Storia Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. “Sulla mia vita privata non dico mai la verità, è un punto fragile, quindi a volte dico l’opposto di quello che è vero”, ha poi aggiunto. Recentemente punzecchiata dal padrone di casa al Maurizio Costanzo Show sul fatto che fosse tornata single perché sempre in ritardo, la Marini ha risposto: “Sono tornata single perché ho deciso io. Io sono fidanzata soltanto con il pubblico”.

Valeria Marini, nuovo fidanzato dopo Gianluigi Martino?

Non molo tempo fa, Valeria Marini aveva raccontato di essere molto innamorata di Gianluigi Martino: “Ringrazio il Signore, che mi ha fatto incontrare Gianluigi. Ci stiamo dando molta forza l’uno con l’altra. È molto importante […] Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane”, aveva detto al settimanale “Nuovo Tv”. Dopo la recente ospitata di Valeria Marini a Verissimo, in cui ha ribadito la fine della sua storia con l’imprenditore senza spiegare i motivi, Gianluigi Martino è stato intervistato da Novella 2000, dicendo di non considerare definitivamente chiusa la relazione con la showgirl: “Ci siamo solo allontanati…La nostra storia non è finita del tutto…”. E ha ribadito di essere “fortemente innamorato di lei…”.



